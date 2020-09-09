Видео дня: В России прошли соревнования по скоростному копанию могил

Конкурс по копанию могил Фото из открытых источников

Лучший результат составил 52 минуты

В России впервые состоялся конкурс по скоростному компанию могил, победителями стали представители Томска, где и проходил конкурс. Они справились за 52 минуты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, о планах провести соревнования по скоростному выкапыванию могил стало известно еще в начале лета. Тогда организатором должен был выступить похоронный дом, а местом проведения был определен Владивосток. Позже конкурс решили перенести в Омск, а потом его из-за пандемии коронавируса и вовсе назначили лишь на следующий год.

Однако представители отрасли решили провести соревнования самостоятельно. Они позвали в Томск коллег из пяти городов (по одному от каждого). Сообщается, что лучший результат показали томичи: они справились за 52 минуты. При этом худший результат составил около 70 минут.

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Ранее сообщалось, что городской голова Фастова предлагает наказывать нарушителей карантинных ограничений не штрафами, а копанием могил на кладбищах.