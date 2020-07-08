Видео дня: В Порошенко во время речи полетела пачка фальшивых долларов

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

Петр Алексеевич назвал этот жест провокацией

В пятого президента Украины Петра Порошенко 8 июля во время его речи возле Печерского суда бросили пачку фальшивых долларов. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Во время перерыва в судебном заседании, где ему избирают меру пресечения, Петр Алексеевич вышел к своим сторонникам и начал эмоционально произносить речь. Во время этого из толпы в пятого президента полетела пачка фальшивых денег.

Сразу после этого Порошенко заявил, что деньги в него швырнул провокатор, и приказал вывести его из толпы.

Напомним, в этот день, 8 июля, Печерский суд третий раз начал избирать меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочки на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

В связи с этим к суду с флагами "Евросолидарности" и плакатами "Молодежь с Порохом" пришли более тысячи сторонников предыдущего главы государства. Трансляцию судебного заседания можно посмотреть по ссылке.

К слову, сегодня суд также продлил следствие по делу Порошенко до 10 октября.