Видео дня: В Киеве почти полностью обнаженный мужчина заехал на лошади в магазин

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Зайти в магазин он постеснялся из-за того, что был лишь в нижнем белье

В Киеве мужчина в одних трусах и верхом на лошади заехал в один из магазинов за покупками. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Как отмечается, необычный инцидент произошел на Виноградаре. "Город Киев, проспект Георгия Гонгадзе. Мужчина в трусах, на коне, заехал в магазин. По-моему, за сигаретами. За пивом", - комментирует автор видео.

На нем также видно, как кто-то из посетителей спрашивает у мужчины, может ли он слезть с лошади. "Не хочу. Как я в трусах пойду?" - ответил всадник.

К слову, недавно обнаженных людей на улице можно было увидеть и в Японии. Однако, там это было в рамках ежегодного "Голого фестиваля", который призван благословить страну на хороший урожай, процветание и благополучие.