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Видео дня: В Днепропетровской области неиспользованные бюллетени погасили топором

В Аулах неиспользованные бюллетени погасили топором Скріншот із відео

С помощью топора члены избирательного участка пытались ускорить этот процесс

В Днепропетровской области после проведения местных выборов неиспользованные бюллетени погасили с помощью топора. Об этом сообщила волонтер Наталья Кобзарь в Facebook

Так, согласно избирательному законодательству Украины, неиспользованные бюллетени гасят, отрезав от листа правый нижний угол. Чаще всего для этого используют ножницы. Однако, в поселке Аулы с целью ускорить этот процесс применили топор. С помощью этого инструмента удалось погасить сразу большое количество листов. 

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"Только у нас, в Аулах, так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени",- написала волонтер. 

Напомним, накануне, 25 октября, во Львове заметили выдачу бюллетеней без печати. По предварительной информации, на одном из избирательных участков было зафиксировано не менее семи таких случаев. 

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