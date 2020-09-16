Видео дня: Усик танцует со скакалкой во время подготовки к бою с Чисорой
Видеозапись зажигательного танца боксера появилась в одной из соцсетей
Украинский боксер Александр Усик, который осенью должен провести бой с британцем Дереком Чисорой, активно готовится к поединку. Забавную видеозапись с тренировки спортсмена опубликовали на официальной Instagram-странице общего бренда Александра Усика и Василия Ломаченко LomUs.
Так, на видеозаписи видно, как украинский боксер, по своей привычке, не только занимается, но и танцует во время тренировок. На этот раз Усик станцевал со скакалкой.
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По предварительной информации, поединок между 33-летним Александром Усиком (17-0, 13 КО) и 36-летним Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) должен состояться в конце октября в Лондоне.
Напомним, ранее бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко сообщал, что готов помогать Усику в подготовке к бою с британским соперником Дереком Чисорой.