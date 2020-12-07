Видео дня: Тридцать самых красивых девушек Таиланда свалились с моста в грязную воду

Участницы тайского конкурса красоты Скриншот из видео

В основном девушки отделались испорченным настроением и одеждой

В городе Чиангмай с подвесного моста в пруд упали 30 участниц конкурса красоты "Мисс Таиланд". Об этом сообщает Newsflare.

Как отмечается, инцидент произошел на второй день конкурса красоты, когда девушки позировали для фотографий на висячем мосте возле кафе.



В какой-то момент канаты, которые держали мост, не выдержали нагрузки и оборвались. В результате он обрушился в грязную воду вместе со всеми, кто на нем находился.

В основном девушки отделались испорченным настроением и одеждой, лишь трое из них получили ссадины или царапины.

Владелец ресторана, возле которого был натянут мост, уже пожертвовал 500 тысяч бат на лечение пострадавших и планирует оплатить всем девушкам чистку нарядов.

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