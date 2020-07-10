Видео дня: Китай неудачно запустил ракету с двумя спутниками на борту

Это уже третий провал страны в космической отрасли за текущий год

Kuaizhou Фото из открытых источников

Новая китайская ракета-носитель Kuaizhou-11 потерпела неудачу в своей первой миссии. Об этом сообщило "Синьхуа".

Детали запуска неизвестны, поскольку Китай пока не раскрывает информацию о провале. Однако, на спецализированном портале NasaSpaceFlight говорят, что это уже третий сбой запуска в Китае в 2020 году и ожидать деталей не стоит.

По данным издания, 16 марта страна уже потеряла спутник Xinjishu Yanzheng-6 из-за неудачного запуска ракеты и индонезийский спутник Palapa-N1 из-за проблем с его пусковой установкой.

Новый запуск состоялся 10 июля в 07:17 по киевскому времени. На борту были два спутника: Jilin-1 и CentiSpace-1 S2. Это был 12-й запуск ракеты семейства Kuaizhou с осени 2013 года.

Разработка Kuaizhou-11 началась еще в 2015 году, её первый полет планировался на 2018 год. Судно может поднимать 1500 кг груза и предназначено для сравнительно дешевого запуска на орбиту небольших спутников.

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Напомним, не так давно Израиль успешно запустил шпионский спутник для слежения за ядерными возможностями Ирана. Правительство страны заявило, что спутник будет делать снимки в интересах разведки. Запуск состоялся на фоне ряда подозрительных взрывов на предполагаемых иранских ракетных и ядерных заводах.