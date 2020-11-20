Ватикан просит администрацию Instagram разобраться с "лайком" Папы Римского на фото модели

Папа Римский Франциск и модель Наталья Гариботто Фото из открытых источников

"Лайк" с официального аккаунта Франциска появился на снимке бразильской модели

В Ватикане обратились к администрации социальной сети Instagram с просьбой расследовать, как на фотографии бразильской модели Натальи Гариботто оказался "лайк" с официального аккаунта Папы Римского Франциска. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что "лайк" с аккаунта Папы обнаружил один из подписчиков Натальи Гариботто в социальной сети. После этого представитель Ватикана заявил, что Instagram уже рассматривает этот вопрос. Также там добавили, что отметку поставили не в Ватикане, и пока непонятно, был ли аккаунт Папы Римского взломан. Как известно, всеми учетными записями Франциска в социальных сетях руководит Бюро связи.

В то же время сама Гариботто в соцсети заявила, что она взволнована из-за этого инцидента, поскольку является религиозным человеком. А в своем аккаунте у Twitter модель обнародовала запись с экрана, на котором виден "лайк" от Папы и прокомментировала его словами "По крайней мере, я попаду в рай".

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Напомним, недавно Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков. Соответствующее заявление глава римско-католической церкви сделал в документальном фильме о нем же "Франческо".

Впоследствии в Ватикане заявили, что слова Папы Римского о гражданских однополых союзах в документальном фильме вырвали из контекста. Там отметили, что Франциск говорил о государственных положениях, а не доктрине церкви.