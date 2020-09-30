В зоопарке Англии пришлось рассадить пять попугаев, поскольку те провоцировали друг друга материться на посетителей

Во время карантина те быстро научились нецензурным высказываниям

Администрация зоопарка в Линкольншире на востоке Англии вынуждена была временно разлучить пятерых попугаев жако, которые научились нецензурно ругаться и хором оскорбляли посетителей. Об этом сообщает Lincolnshirelive.

Серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в колонию из 200 попугаев лишь в августе, но уже вскоре освоили нецензурную лексику и стали подбивать и заводить друг друга.

"Нам не привыкать к сквернословящим попугаям, но чтобы сразу пятеро - такое у нас впервые", - признался исполнительный директор зоопарка Стив Николс.

По словам Николса, попугаи научились ругаться еще в карантине, где они и познакомились.

"Сначала их брань вызвала у нас смех, но потом они сами стали смеяться, и пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток ругательств и смеха льется прямо как в каком-то рабочем клубе ", - рассказал Николс.

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Разумеется, птицы не стали оставлять вредные привычки и после карантина. Поэтому когда их выпустили в вольеры и представили публике, то уже через 20 минут смотрители сообщили Николс, что попугаи кого-то грязно обругали. И понеслось. Причем наиболее отборная ругань доставалась молодым девушкам.

"Нашим посетителям все это кажется очень забавным, и у нас не было ни одной жалобы. Когда попугай посылает вас куда подальше, это действительно звучит очень смешно. Но в выходные к нам приезжают детские экскурсии, и с этим надо было что - то делать", - сказал директор.

В результате было принято решение попугаев-хулиганов разлучить и подсадить к более вежливым собратьям - жако, которые научили бы их нормальному языку серых попугаев.

После этого перевихованих попугаев переселили в разные концы зоопарка, чтобы они не провоцировали друг друга на глупости, и пока что над зоопарком не разносился грязные ругательства. Но попугаи - птицы смышленые, в том же зоопарке попугай по кличке Чико недавно разучил несколько песен, в том числе хит Бейонсе If I Were A Boy ( "Если бы я была мальчиком"). Так что руководство зоопарка готовится к новым выходкам.

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