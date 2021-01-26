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В Житомире провели экскурсию по городу для картонной фигуры Илона Маска

Илон Маск Фото из открытых источников

Организаторы перформанса отметили, что все это было сделано для привлечения внимания самого Илона Маска

В Житомире провели экскурсию американскому бизнесмену и основателю компании SpaceX и Tesla Илону Маску. Правда, достопримечательности города показали его картонной фигуре. Об этом сообщает "5 канал"

"Покоритель Марса, миллиардер, основатель компании Tesla Маск едет с нами в Житомир. Туда его пригласил президент Зеленский. И пока настоящий Илон где-то в Америке рассуждает о том, как колонизировать соседнюю планету, его картинный двойник отправляется на малую родину украинского ученого в области космонавтики", - заявили организаторы этой необычной экскурсии.

Скриншот youtube

Местные жители, устроившие такой перформанс уверены, что первое, что удивило бы Илона Маска - это отсутствие интернета в некоторых частях города.

Как отмечается, картонную фигуру принесли к заместителю председателя Житомирского облсовета, где к возможному визиту гостей большого калибра всегда готовы. После этого "бизнесмена" сводили в Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева, на станцию дистанционного зондирования Земли, а также на Житомирский рынок.

Организаторы отметили, что все это было сделано для привлечения внимания самого Илона Маска, а жители города все еще ждут его в гости.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в соцсети пригласил Илона Маска приехать в Житомирскую область и посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева. 

Заметим, ранее Маск в одном из своих сообщений рассказал, что пообщался с семьей ученого Королева, который считается основоположником практической космонавтики.

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