В Запорожье оштрафовали геймера, который украл аккаунт в игре "World of Tanks"

Геймер из открытых источников

Злоумышленник должен заплатить за свою авантюру более 15 тыс. грн штрафа

В Запорожье суд оштрафовал мужчину, который украл и продал учетную запись в популярной игре "World of Tanks". Об этом информирует портал украинских судов.

Согласно сообщению, 27-летний парень методом перенабора логина и пароля получил доступ к аккаунту в компьютерной игре "World of Tanks", принадлежащий другому гражданину Украины. Однако "киберзлодей" не стал использовать учетную запись самостоятельно и продал ее другому геймеру.

Отмечается, что нарушитель полностью признал свою вину.

В свою очередь Коммунарский районный суд Запорожья наказал молодого преступника по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров). Геймеру придется заплатить не только штраф, размером 10,2 тыс. грн, но и судовой сбор в размере 6 280,40 гривен.

Напомним, ранее в украинском учебнике по географии за шестой класс заметили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim.