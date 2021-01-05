В Виннице в январе из-за теплой погоды зацвели розы и хризантемы

Фотографиями поделился местный журналист

В Виннице журналист Юрий Сегеда поздравил друзей с Новым годом необычными изображениями - фотографиями с цветами, которые зацвели на его клумбе. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, мужчина в комментариях подчеркнул, что розы и хризантемы цветут сейчас, в январе.

В общем, такая аномалия наблюдается в Виннице не впервые, в предыдущие годы в январе на некоторых клумбах города тоже можно было увидеть цветущие розы.

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Напомним, в Одесской области из-за аномально теплой погоды в начале января проснулись пчелы. Рой пчел уже на полную кружит над пасекой.