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В Виннице в январе из-за теплой погоды зацвели розы и хризантемы

Фотографиями поделился местный журналист

В Виннице журналист Юрий Сегеда поздравил друзей с Новым годом необычными изображениями - фотографиями с цветами, которые зацвели на его клумбе. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, мужчина в комментариях подчеркнул, что розы и хризантемы цветут сейчас, в январе. 

В общем, такая аномалия наблюдается в Виннице не впервые, в предыдущие годы в январе на некоторых клумбах города тоже можно было увидеть цветущие розы. 

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Напомним, в Одесской области из-за аномально теплой погоды в начале января проснулись пчелы. Рой пчел уже на полную кружит над пасекой.

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