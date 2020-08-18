В Великобритании полиция "задержала" пингвина, который сбежал за 2 км от своей фермы

Беглый пингвин из Великобритании CNN

По словам правоохранителей, пингвин "шагал" посреди проезжей части поздно ночью и не "противился задержанию"

Полиция британского графства Ноттингемшир задержала в поселке Стрелли пингвина, который сбежал почти за 2 км от своей фермы, сообщает CNN.

Как отмечается, патруль полиции случайно увидел животное на дороге.

По словам правоохранителей, пингвин "шагал" посреди проезжей части поздно ночью и не "противился задержанию", поскольку их автомобиль, как и они сами, вызвал у птицы интерес.

Беглый пингвин из Великобритании CNN

Позже оказалось, что беглец прошел от своего дома 1,6 км. Полицейские вернули птицу хозяину.

Как сообщалось, в августе на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде вернулись пингвины - неожиданно для этого времени года. Полярники их также сфотографировали.