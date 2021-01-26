В Великобритании очередь пенсионеров за вакциной восприняли за вечеринку и вызвали полицию

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Поскольку вакцину поставляли в течение дня, то образовалась толпа и пробки из автомобилей

Житель британского графства Эссекс вызвал полицию, увидев на улице людей, толпящихся у стен местного масонского зала. Однако, как выяснили приехавшие полицейские, "тусовщиками" оказались пенсионеры, которые спокойно ждали вакцинации против коронавируса, передает Mixmag.

Председатель Саксонского зала Деннис Баум сказал, что было очень смешно, когда приехала полиция, поскольку им сообщили, что в там состоялся "рейв", но обнаружили лишь 80 и 90-летних людей с палочками или в инвалидных колясках.

Толпа образовалась, поскольку вакцину поставляли в течение дня. Пенсионеры приезжали на машинах, поэтому со временем, когда очередь увеличилась, они стали создавать пробки на дорогах.

Прибывшие полицейские помогли её устранить и вернулись позже в тот же день, чтобы проверить, все ли проходит беспрепятственно для тех, кто получает прививку.

Полицейские сообщили, если люди четко и грубо нарушают правила и тогда они реагируют должным образом. Но в этой ситуации гражданам была нужна помощь, поэтому вызов нельзя назвать бесполезным.

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