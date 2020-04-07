В Великобритании из-за коронавируса поджигают 5G-вышки мобильной связи

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Сторонники одной из теорий считают, что электромагнитное излучение наносит вред иммунной системе человека, и это помогает проникновению вируса в организм

В Великобритании расследуют серию поджогов вышек мобильной связи, которая может быть связана с конспирологическими теориями о распространении коронавируса, сообщает BBC.

Как отмечается, в последнее время в соцсетях активно обсуждалась информация о том, что распространение коронавируса в китайской Ухани связано с тем, что в городе начали разворачивать сеть вышек 5G.

Сторонники одной из теорий считают, в частности, что электромагнитное излучение наносит вред иммунной системе человека, и это помогает проникновению вируса в организм.

Сторонники другой - что вирус каким-то образом распространяется через радиоволны.

"После того, как эта информация начала распространяться в соцсетях, уже в нескольких британских регионах зафиксировали поджоги вышек мобильной связи - в частности в Бирмингеме, Ливерпуле и округе Меллинг", - отмечается в сообщении.

В то же время, добавляется, что не все вышки, которым был причинен ущерб, раздают сигнал 5G. К примеру, вышка в Бирмингеме обеспечивала связь 2G, 3G и 4G.

Британские власти уже заявили, что нет никакого подтверждения теории о связи между 5G и коронавирусом, и назвали ее нонсенсом.

"Я возмущен тем, что люди наносят ущерб инфраструктуре, которая необходима для борьбы с этой чрезвычайной ситуацией", - заявил директор Национальной службы здравоохранения.

Расследование инцидентов и установление точных причин поджогов продолжается.

Напомним, накануне в Великобритании с короновирусом госпитализировали главу правительства Бориса Джонсона. Некоторые СМИ поговаривают, что сейчас премьер находится в реанимации.