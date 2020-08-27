В Варшаве в зоопарке слонов будут лечить от стресса каннабисом

Одна из африканских слоних Фредзия начала тревожиться в марте — после смерти старейшины стада

В Варшаве сотрудники зоопарка хотят снизить уровень стресса слонов с помощью масла каннабиса. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, одна из африканских слоних Фредзия начала тревожиться в марте — после смерти Ерни, крупнейшей самки и старейшины стада в зоопарке.

Сотрудники зоопарка заявили, что Фредзия стала проявлять признаки стресса, поскольку изо всех сил пытается установить новые отношения со своей компаньонкой Бубой. Слонам могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы справиться с потерей старейшины и восстановить чувство гармонии в стаде.

Эмоциональные потрясения Фредзии предоставили Варшавскому зоопарку возможность протестировать экспериментальное лечение. Доктор Агнешка Чуйковская и ее коллеги запустили проект, чтобы проверить, снижает ли масло каннабиса тревогу у животных.

Сейчас за слонами наблюдают и измеряют уровень кортизола. Это гормон, который вырабатывается в организмах людей и животных в стрессовых ситуациях.

Животные не будут использовать трубки для каннабиса и не будут получать ящики с марихуаной. Каннабис им будут давать в жидком виде, они могут употреблять его хоботом.

Эксперимент продлится 2 года. В случае положительных результатов — медицинский каннабис попытаются давать другим животным, живущим в неволе.

Справка:

Считается, что масло каннабиса стимулирует выработку серотонина и дофамина — химических веществ-посредников в мозге, которые могут помочь бороться с депрессией. Слоны в зоопарке станут первыми животными, которые получат такое масло, поскольку они подвержены стрессу и в то же время их относительно легко контролировать.

Хотя масло и получено из каннабиса, оно не имеет психоактивного воздействия, поскольку не содержит тетрагидроканнабинола.

Новости по теме: В американском зоопарке слон уснул под водой. Видео

Ранее сообщалось, что в зоопарке Форт-Уэрта, штат Техас, слон по кличке Полковник уснул под водой. Сначала 29-летний пятитонный Полковник настороженно относился к воде и не решался туда войти.