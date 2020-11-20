В Узбекистане запустят онлайн-систему, чтобы следить за избыточным весом чиновников

Фото из открытых источников

Также будет издана "Энциклопедия национальных спортивных и народных игр Республики Узбекистан"

С 1 июля 2021 года Министерство физической культуры и спорта Узбекистана разработает критерии оценки уровня избыточной полноты руководителей и сотрудников органов государственной власти, а также на основе составленного рейтинга внедрит систему анализа и онлайн-мониторинга результатов. Об этом заявили сообщает узбекская служба Радио Свобода.

Согласно сообщению, в министерстве также заявили, что с 2021/2022 учебного года физкультура будет преподаваться во всех классах по два часа в неделю, а для государственных органов и организаций будут установлены специальные перерывы для занятий производственной гимнастикой в течение рабочего дня.

Кроме этого, до 1 сентября 2021 года будет подготовлена и издана "Энциклопедия национальных спортивных и народных игр Республики Узбекистан", созданая на основе изучения истории национальных видов спорта и народных игр.

Новости по теме: Языковой омбудсмен рассказал, каких чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому языку

Как отмечается, это не первый подобный случай. Так в марте 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал милиционерам с избыточным весом пол года на похудение.

В ноябре 2020 года Мирзиеев подписал указ, предусматривающий развитие массового спорта среди населения. Приоритетными видами спорта станут ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол, воркаут на улице и в селах.

Новости по теме: У адвоката Трампа во время брифинга потекла краска для волос

Напомним, в конце сентября в Узбекистане на 57-м году жизни умер вице-премьер страны Уктам Барноев, у которого ранее диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.