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В трусах и с пивом: Юзика из "Слуги народа" заметили на пляже под Одессой

Юрий Корявченков на отдыхе Klymenko Time

У депутатов Верховной Рады Украины начались каникулы и после тяжелых трудовых будней народные избранники отправились в отпуск. Учитывая карантин из-за пандемии коронавируса, некоторые нардепы решили не ехать за границу, а отдохнуть на черноморском побережье нашей страны.

В частности, как сообщает Klymenko Time, в курортном поселке Грибовка под Одессой замечен депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков (экс-шоумен студии "Квартал 95" Юзик).

Отмечается, что нардеп стоял на пляже с бокалом пива и в трусах, общаясь с загорелым отдыхающим.

Юрий Корявченков на отдыхе Klymenko Time

Юрий Корявченков на отдыхе Klymenko Time

Отметим, что за год пребывания в Верховной Раде Корявченков попал в несколько скандалов. Сначала его сняли за раздачей билетов на шоу "Вечерний Квартал" прямо в зале для голосований.

В ноябре 2019-го года в сети появилась аудиозапись разговора, где человек с голосом похожим на Корявченкова обещал местной полиции "крышу" за откат.

Ранее сообщалось, что в Киеве народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков попал в ДТП. К слову, также в столице Юзик попался на нарушении правил дорожного движения.

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