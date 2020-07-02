В тайваньском аэропорту запустили фейковые рейсы: пассажиры регистрируются, проходят контроле, но никуда не летят

Тайвань Фото с открытых источников

Такая акция была сделана для тех, кто скучает по путешествиям

Аэропорт Тайбэй Сонгшань на Тайване запустил программу фейковых рейсов для тех, кто во время эпидемии скучает по путешествиям. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пассажиры получили посадочные талоны и прошли безопасность и миграционный контроль перед тем, как их пустили на самолет авиакомпании China Airlines.

Пассажиры могли занять свои места и общаться с бортпроводниками, но в конце концов они никуда не полетели. Потом пассажиры вышли из самолета и вновь прошли паспортный контроль.

Более семи тысяч человек подали заявки для участия в программе, но на первый “рейс” пустили только 60 человек, которых выбрали случайно. В аэропорту обещают провести больше таких фейковых полетов в ближайшие дни.

С помощью программы аэропорт хочет показать, как отремонтировал помещение и какие ограничения ввел, чтобы предотвратить распространение коронавирус.

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