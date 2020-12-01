В Таллине шимпанзе настолько интеллигентны, что сами за собой подметают. Видео

Сотрудник забыл убрать у животного, поэтому оно сделало это самостоятельно

В Таллине в зоопарке шимпанзе решило прибраться у себя в вольере метлой, которую забыл уборщик. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

"Наш работник забыл почистить вольер. Вы не поверите, что произошло дальше", - говорится в сообщении.

На видео видно, что сперва животное "подмело" разлитую по полу воду, а затем мокрой метлой помыло стекло.

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