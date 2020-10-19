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В Сумской области отец и двое сыновей баллотируются в депутаты от трех разных партий

Результаты социологических замеров свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии 24 канал

Семья Галаевых планирует стать депутатами от партий "Батькивщина", "Европейская солидарность" и " Слуга народа"

В Сумской области отец и двое его сыновей баллотируются в депутаты сразу от трех партий. Это подтверждается и на сайте ЦИК.

Как сообщается, попасть в депутаты планируют Магомед Галаев (отец), Расул и Рустам Галаевы (братья).

Магомед Галаев баллотируется в депутаты Сумского областного совета от партии Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина". Ранее он также был депутатом от этой партии.

Расул Галаев планирует стать депутатом от партии "европейская солидарность", а Рустам Галаев - от партии"Слуга народа".

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Ранее сообщалось, что в Василькове правоохранители сообщили о подозрении одному из кандидатов на пост главы Объединенной территориальной общины по факту подкупа избирателей перед местными выборами, которые состоятся 25 октября

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