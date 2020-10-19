В Сумской области отец и двое сыновей баллотируются в депутаты от трех разных партий
Семья Галаевых планирует стать депутатами от партий "Батькивщина", "Европейская солидарность" и " Слуга народа"
В Сумской области отец и двое его сыновей баллотируются в депутаты сразу от трех партий. Это подтверждается и на сайте ЦИК.
Как сообщается, попасть в депутаты планируют Магомед Галаев (отец), Расул и Рустам Галаевы (братья).
Магомед Галаев баллотируется в депутаты Сумского областного совета от партии Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина". Ранее он также был депутатом от этой партии.
Расул Галаев планирует стать депутатом от партии "европейская солидарность", а Рустам Галаев - от партии"Слуга народа".
Ранее сообщалось, что в Василькове правоохранители сообщили о подозрении одному из кандидатов на пост главы Объединенной территориальной общины по факту подкупа избирателей перед местными выборами, которые состоятся 25 октября.