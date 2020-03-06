В США женщина два года заботливо ухаживала за комнатным растением, которое оказалось пластиковым

Истину женщина узнала, когда попыталась пересадить растение

Женщина разработала специальный план полива и не подпускала посторонних к растения Daily Mail

В американском штате Калифорния домохозяйка Кейли Вилкс потратила два года на уход за комнатным растением, которое было пластиковым. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, женщина целых два года любила и заботилась о своем комнатном суккуленте, который стоял на подоконнике ее квартиры, но все оказалось напрасным.

При попытке пересадить растение в больший контейнер женщина была поражена, что на самом деле ее "зеленый любимец" сделан из пластмассы: "Я вытаскиваю его из контейнера, который сидит на пенопласте с песком, приклеенным доверху! Я чувствую, что эти два последних года были ложью".

"Я вложила столько любви в это растение! Я мыла его листья. Я пыталась сделать все, чтобы оно выглядело лучше, а оно - полностью пластиковое! Как я этого не знала", - написала женщина в соцсети.

Напомним, недавно в американском штате Техас мужчину, который снял, как он облизывает мороженое в супермаркете, на 30 дней посадили в тюрьму.