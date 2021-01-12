В США программист забыл пароль к кошельку с биткойнами на 220 млн долларов: У него осталось две попытки

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В криптовалютном кошельке находятся 7002 биткойна

Немецкий программист Стефан Томас, который живет в Сан-Франциско, потерял записку с паролем от жесткого диска, где хранились более 7 тысяч биткойнов, нынешняя стоимость которых, составляет более 220 миллионов. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, мужчина потерял записку еще несколько лет назад. Жесткий диск IronKey дает пользователям 10 попыток, прежде чем он зашифрует его содержимое навсегда. Томас уже восемь раз попытался ввести пароль, но все его попытки были безрезультатными.

Как отмечается, Стефан получил криптовалюту в 2011 году, когда жил в Швейцарии. Ему передали 7002 биткойна в качестве награды за создание анимационного видео "Что такое биткоин?", которое должно было познакомить людей с этой технологией. В том же году он потерял цифровые ключи от кошелька с биткойнами.

Программист рассказал, что поместил жесткий диск в безопасное место на случай, если "криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей". По его словам, когда он держит жесткий диск как можно дальше, это помогает программисту не думать о проблеме.

По данным компании Chainalysis, из существующих 18,5 миллиона биткойнов около 20%, которые сейчас стоят 140 миллиардов долларов, являются потерянными, или каким-то образом застряли на кошельках. Компания Wallet Recovery Services, помогающая находить потерянные цифровые ключи, сообщила, что каждый день получает 70 запросов от людей, которые просят восстановить доступ к своей криптовалюте.

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Напомним, в пятницу, 8 января, криптовалюта биткойн превысил отметку в 41,5 тысячи долларов. Рост цены криптовалюты составил более 9%.