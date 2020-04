В США полиция объявила о начале комендатского часа сиреной судной ночи из одноименных фильмов

После многочисленных жалоб шериф города пообещал эту сирену больше не включать

Полиция города Кроули, что в штате Луизиана объявила начало комендантского часа сиреной из серии триллеров “Судная ночь”. Об этом сообщает IndieWire.

По сюжету фильмов, одну ночь в году американцы имеют право безнаказанно совершать любые преступления - от грабежей до убийств.

Впрочем, в реальности после многочисленных жалоб шефу полиции Кроули пришлось извиниться перед жителями. Он заявил, что не знал о связи сирены с “Судной ночью” и пообещал, что больше ее не включат.

Кроули cops really went around town playing the purge siren to announce the curfew pic.twitter.com/dSY88mkPRq