В США один из ресторанов предлагает добавить рулон туалетной бумаги до заказа на доставку еды

О необычной акции уже даже рассказали по телевидению

из открытых источников

В Соединенных Штатах, в пригороде Чикаго, один из ресторанов пошел на необычный шаг - к каждому заказу еды на доставку предлагают добавить бесплатный рулон туалетной бумаги. Соответствующая информация размещена на странице ресторана в Facebook.

Согласно сообщению, ресторан Beacon Tap, который расположен в американском городе Дес-Плейнс, выполняет доставку пищи на дом в пределах шести миль и может добавить, по желанию клиента, бесплатный рулон туалетной бумаги.

Такой необычный маркетинговий шаг уже привлек внимание не только клиентов, но и журналистов. В интервью NBC руководитель учреждения Томми Ример сказал, что идея отдавать туалетную бумагу вместе с заказом пришла спонтанно. Также сейчас из 300 рулонов, заказанных для акции, уже отдали 80.

Напомним, недавно в Чикаго (США), из-за распространение коронавирусной инфекции COVID-19, закрыли для посещения океанариум Shedd Aquarium, поэтому персонал решил выпустить пингвинов гулять и исследовать территорию.