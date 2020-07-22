В США мужчина с помощью объявлений ищет авто, потому что забыл, где его припарковал

Американец забыл, где припарковал авто Фото из открытых источников

Мужчина изрядно выпил, поэтому не может вспомнить место парковки

В одном из районов Миннеаполиса (США) площадью около миллиона квадратных километров появились бумажные объявления, в которых житель этого города разыскивает свою Toyota Camry Hybrid, потому что не запомнил, где припарковал свою машину, передает 24tv.ua.

В частности, в объявлениях он пояснил, что накануне перебрал с алкоголем, поехал домой на машине своего друга и напрочь забыл место парковки. Листовки с фотографиями криво припаркованного седана 2007-го года появились на деревьях и столбах по всему городу.

"Возможно, я спас вашу жизнь или жизнь вашего ребенка... Но теперь я не могу отыскать свою машину. Я слишком много выпил, припарковал ее и поехал с другом", – написал горе-владелец.

Впрочем, единственное, что помнит водитель, что он находился в северной части округа Хеннепин и оставил автомобиль на жилой улице. Тому, кто найдет пропавший седан, обещано вознаграждение.

Пользователи соцсети Reddit усомнились в трезвости друга, который также не смог вспомнить, где осталась Toyota, а также посоветовали автору объявления в следующий раз делать фотографии места парковки на смартфон, который сохраняет GPS-координаты.

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Напомним, в отличие от мужчины, потерявшего авто, его соотечественники - супруги Эмили и Дэвида Шанц из американского штата Вирджиния - во время автопутешествия наоборот нашли на дороге два мешка для мусора, в которых оказалось около миллиона долларов.