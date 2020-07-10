В США мужчина на угнанном авто врезался в женщину на угнанном авто

Полиция США Фото из открытых источников

Обоих участников ДТП и угонщиков сразу арестовали

В американском городе Ньюберг, штат Орегон, на днях полиция арестовала двоих людей, которые попали в аварию на отдельно похищенных автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Согласно сообщению, с утра полицейские преследовали 27-летнего Рэнди Ли Купера, который сбегал на угнанном авто Toyota Land Cruiser, пока не врезался в Buick Regal, проезжавший рядом. Оформляя задержание Купера, полицейские выяснили, что за рулем Buick Regal также была похитительница — 25-летняя Кристин Николь Беге. Об исчезновении этой машины владелец сообщил еще три недели назад.

Кристин Николь Беге и Рэнди Ли Купер Полиция Ньюберга

Обоих участников ДТП и угонщиков сразу арестовали: Купера — за похищение и сопротивление полиции, а Беге — за угон и вождение в нетрезвом состоянии под влиянием интоксикантов.

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Напомним, ранее в киевском троллейбусе женщина-водитель избила пассажира и выругалась из-за замечания надеть защитную маску. Молодого человека высадили из общественного транспорта посреди дороги.