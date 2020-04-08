В США мэр одного из городов приказал полиции задерживать нарушителей карантина, и они арестовали его жену

Мэр Олтона Брант Уолкер из открытых источников

Дело жены мэра будут рассматривать наравне с другими нарушителями

В США в штате Иллинойс мэр Олтона приказал правоохранителям ловить всех, кто нарушает правила карантина, которые ввели из-за распространения коронавируса COVID-19, в результате чего была арестована жена городского главы, которая решила сходить в бар. Об этом сообщил сам мэр Брант Уолкер в Facebook.

Мэр Олтона отметил, что в городе действует режим карантина — люди могут ходить по улицам, покупать продукты, заниматься спортом, но все с учетом правила социального дистанцирования.

Тех же, кто нарушает правила карантина, он приказал ловить и штрафовать.

"Через два дня со мной связались из полиции и сообщили, что задержали жену, которая пошла в бар", - написал Уолкер и уточнил, что полиция будет рассматривать ее дело наравне с другими нарушителями карантина, потому что его жена - взрослый человек, который самостоятельно принимает решения.

"В этом случае моя жена показала потрясающую отсутствие понимания серьезности ситуации. Мне очень стыдно за это и я прошу прощения", - добавил мэр.

Как отмечается, в штате Иллинойсе во время карантина запрещены любые публичные и частные собрания, выходящие за пределы одной семьи или квартиры. Нарушителям, которые собираются в баре, грозит 2,5 тыс. долларов штрафа или 346 дней в тюрьме.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сейчас в стране испытывают десять лекарств от коронавируса COVID-19. Кроме того, в ближайшее время планируют испытать еще 15 лекарств.

Как известно, США остаются лидером по числу заражений коронавирусом в мире. По последним данным центра Джона Хопкинса, в Штатах зафиксировано 399 929 случаев заражения, среди них 22 539 человек - выздоровели, а умерли - 12 911 человек.