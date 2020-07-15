В США для голосования на выборах хотели зарегистрировать кота, который умер 12 лет назад

Кот, который умер 12 лет назад, получил приглашение на выборы Фото из открытых источников

Такое стало возможным благодаря "третьим лицам"

Семья Тимсов из американского города Атланта получила на почту регистрационную форму для голосования на выборах президента США. И все бы ничего, но выписана форма на имя кота Коде, который умер в 2008 году. Об этом повідомляє Fox News.

“Если они уже котов регистрируют (для голосования — ред.), то не знаю, кого еще будут пытаться регистрировать. Может, собак, мышей, змей?” — сказала владелица телеканала умершего животного Кэрол Tims.

По ее словам, Коди “замечательным котом как дома, так и на улице”, который “любил свою семью и свой район". Он прожил до 18 лет — умер в 2008 году.

Власти штата Джорджия пояснила Fox News, что регистрационную форму присылали не они. В инциденте они подозревают неназванных "третьих лиц", которые обманом получают информацию о адрес людей.

Похоже, в этот раз злоумышленники ошиблись и случайно вместо настоящего человека указали кота, предполагают там.

На вопрос, за кого бы проголосовал Коде, если бы мог, Кэрол Tims сказала: он демократ.

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