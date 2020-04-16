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В США 93-летняя пенсионерка получила 150 банок пива для пребывания на карантине

93-летняя пенсионерка с плакатом "Мне нужно больше пива" KDKA

Женщина показала из окна дома плакат с надписью "Мне нужно больше пива"

В США 93-летняя пенсионерка получила от известной компании 150 бесплатных банок пива на время карантина из-за фото, на котором она просто просит купить ей напиток.

Об этом сообщает KDKA.

В частности, женщина оригинально пожаловалась на то, что у нее заканчивается пиво, пока она находится дома на самоизоляции.

Речь идет о том, что пенсионерка сделала снимок, на котором она держит плакат с надписью "Мне нужно больше пива" и банку алкогольного напитка компании Coors Light.

Впоследствии снимок быстро стал вирусным, и компания-производитель пива бесплатно доставила пенсионерке 150 банок пива, которые оставили на пороге дома.

В ответ на это женщина с иронией написала новый плакат - "Получила больше пива".

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Пенсионерка объяснила, что на самом деле не имела целью привлечь внимание компании, а просто хотела попросить таким образом соседей или дочь купить ей еще пива, когда у нее осталось всего 12 банок напитка.

Женщина утверждает, что она пьет напиток каждый день, ведь в нем якобы есть полезные витамины.

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Ранее сообщалось, что в Италии женщину оштрафовали за выгул черепахи.

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