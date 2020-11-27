В Сингапуре голодный кабан остановил велосипедистку и отобрал у нее еду. Видео

Чтобы заполучить лакомство, кабан встал на задние лапы, чем еще более напугал девушку и ее подруг

В Сингапуре дикий кабан остановил велосипедистку и отобрал у нее еду из корзинки. Соответствующее видео в Facebook выложила сама девушка.

Итак, Триша Юэн Тоу отправилась со своими подругами на остров Убин, расположенный недалеко от города, чтобы покататься на велосипедах. Там к девушкам подбежал дикий кабан. Видно, что животное исхудало и было голодным.

По словам Триши, его привлекли слойки, которые ей в корзинку положила одна из подруг.

Чтобы заполучить лакомство, кабан встал на задние лапы, чем еще более напугал девушек. На видео слышны прям вопли, но Триша утверждает, что она вела себя уверено, а кричали ее подруги.

После того, как кабан получил слойки, он просто убежал куда-то в лес. Девушка заверила, что никто не пострадал - ни люди, ни животные. Разве что слойки.

К слову, когда подобный случай произошел в Берлине. Там полиция провела целую спецоперацию по обеспечению свободного передвижения диких кабанов по городу.