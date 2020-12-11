В школьном учебнике по Защите Отечества перепутали украинских и российских военных. Фото

Учебник с "ляпом" рекомендован Министерством образования

Российские военные Фото из открытых источников

Авторы школьного учебника "Защита Отечества", рекомендованного Минобразования, проиллюстрировали информацию о Вооруженных Силах Украины снимком с российскими военными. Соответствующие фотографии учебника обнародовал Telegram-канал "Фашик Донецкий".

Отмечается, что в учебнике для 10-го класса изображены военные в российской экипировке и держат в руках соответствующее оружие. "На фото российские солдаты в экипировке "Ратник", у первого солдата на фото АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, ружье производства РФ", – говорится в сообщении.

Также автор обратился в Министерство образования и науки с просьбой отреагировать на ошибки в учебнике.

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Напомним, недавно в учебнике "Я исследую мир" для 3 класса нашли задание об употреблении алкоголя, чтобы "согреться, как это делают взрослые". По словам директора одной из столичных школ, родители спрашивали, как объяснить ребенку, что такое глинтвейн.