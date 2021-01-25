На курорте в Румынии лыжнику удалось убежать от медведя. Момент попал на видео

Фото из открытых источников

Турист выбросил свой рюкзак и медведь прекратил преследование, переключив внимание на него

На горнолыжном спуске в Румынии турист едва не попал в лапы медведя, который преследовали его по пятам. Видео опубликовало издание Digi24.

Инцидент произошел на склоне в румынском Предяле. Туристы, находившиеся в креслах на горнолыжном подъемнике пытались предупредить лыжника, что он попал в беду.

"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", - кричали люди.

К счастью, лыжник выиграл этот заезд-забег, и медведь перестал его преследовать.

Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и Медведь занялся изучением этого объекта. Именно в этот миг опасность была преодолена.

По словам работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах. Впоследствии власти уезда Брашов выпустили два предупредительных сообщения.

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