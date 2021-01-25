live
Новости » Курьезы Читати новину українською

На курорте в Румынии лыжнику удалось убежать от медведя. Момент попал на видео

Фото из открытых источников

Турист выбросил свой рюкзак и медведь прекратил преследование, переключив внимание на него

На горнолыжном спуске в Румынии турист едва не попал в лапы медведя, который преследовали его по пятам. Видео опубликовало издание Digi24.

Инцидент произошел на склоне в румынском Предяле. Туристы, находившиеся в креслах на горнолыжном подъемнике пытались предупредить лыжника, что он попал в беду.

"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", - кричали люди.

К счастью, лыжник выиграл этот заезд-забег, и медведь перестал его преследовать.

Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и Медведь занялся изучением этого объекта. Именно в этот миг опасность была преодолена.

По словам работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах. Впоследствии власти уезда Брашов выпустили два предупредительных сообщения.

Новости по теме: Попугай, который притворяется кустом, стал птицей года в Новой Зеландии, - СМИ

Ранее сообщалось, что в резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера появился новый житель - глава государства попросил помочь в выборе имени для дикого лиса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Преемник Меркель: Что известно об Армине Лашете и его взглядах на международную политику Дважды в одну реку: Почему Дональду Трампу во второй раз объявили импичмент и что будет дальше Авиакатастрофа в Индонезии: Все, что известно о падении пассажирского самолета в море Инаугурация Байдена: Когда новый глава США вступит в должность и что известно о предстоящих торжествах
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия в Харькове. Шокирующие платежки. Реформа школы. Байден - президент | Детали недели | 23.01.21
Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Николай Азаров | Ток-шоу