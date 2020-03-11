В российском Ульяновске заржавел памятник с надписью "Наш рубль не заржавеет"

Фото из открытых источников

Памятник к тому же был выполнен из нержавеющий стали

В городе Ульяновске, что в России, заржавел памятник национальной валюте рублю, на котором написано "Наш рубль" не заржавеет". Об этом в своем Twitter сообщил блогер Максим Баришов.

Соответствующее сообщение блогер разместил накануне после обвала рубля.

На фото видно, что памятник, который, к тому же, выполнен из нержавеющей стали, покрылся коррозией.

Отмечается, что этот знак был установлен в августе 2016 года по случаю 700-летия монеты. Также открытие приурочили ко Дню государственного флага, поэтому знак выполнен в соответствующей колористике.

На эту новость с юмором отреагировал ироничный канал "Усы Пескова". Там написали, что российское правительство "обещает минимизировать последствия заржавления и гарантирует устойчивость памятника".

Правительство обещает минимизировать последствия заржавления и гарантирует устойчивость памятника pic.twitter.com/bPUPMs4Ql7 — Все Пескова (@Sandy_mustache) March 10, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что курс российского рубля упал до минимума четырехлетней давности на фоне падения цен на нефть на 30%.