В России шаманы провели обряд для изгнания коронавируса

Шаман из открытых источников

По мнению шамана, коронавирус пойдет на спад в течении трех-четырех месяцев

В Бурятии шаманы из организации "Тэнгэр" провели обряд для подавления и изгнания пандемии коронавируса. Об этом сообщают российские СМИ.

"Чтобы донести до божественных сил, что мы понимаем, какую опасность несет болезнь, мы, как и все религии мира по всей Бурятии, молимся", - заявил глава организации Баир Цырендоржиев.

Он добавил, что болезни приходят, когда материальное начинает преобладать над духовным.

Также Баир Цырендоржиев отметил, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад "в течение трех-четырех месяцев".

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в неудобное положение, когда посоветовал обществу не пожимать руки друг другу из-за распространения коронавируса в мире, а через минуту сам пожал руку.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Рим, на рынке Тестаччо был замечен прогуливавшийся мужчина с желтым широким ободком на талии, чтобы другие люди оставались на расстоянии одного метра от него в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава.