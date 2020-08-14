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В России открыли штрафплощадку для непослушных коров

Пикабу

Чтобы забрать животное, хозяевам придется оплатить штраф

В Дагестане заработала штрафная площадка, где будут размещать коров, которых недосмотрели хозяева. Об этом сообщает "РенТВ".

Согласно сообщению, на площадке будут находиться животные, которые пасутся на газонах, а не на полях, или блокируют дороги, тем самым создавая неудобства для водителей. 

Известно, чтобы вернуть животное, владельцы будут обязаны заплатить штраф размером две тысячи рублей (около 750 грн). 

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Хозяева смогут забрать животное, заплатив штраф в две тысячи рублей (около 750 грн). При повторном нарушении потребуется заплатить уже пять тысяч рублей (примерно 1860 грн).

"Кому-то идем навстречу, скидку делаем, бывает взрослые люди, бабушки, пенсионеры им просто так отдаем и просим больше не выпускать", - рассказал сотрудник администрации города Буйнакске Ибрагим Муртазалиев.

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Напомним, недавно Федеральная служба государственной статистики РФ разрешила россиянам идентифицировать себя как фантастических существ

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