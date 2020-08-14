В России открыли штрафплощадку для непослушных коров

Пикабу

Чтобы забрать животное, хозяевам придется оплатить штраф

В Дагестане заработала штрафная площадка, где будут размещать коров, которых недосмотрели хозяева. Об этом сообщает "РенТВ".

Согласно сообщению, на площадке будут находиться животные, которые пасутся на газонах, а не на полях, или блокируют дороги, тем самым создавая неудобства для водителей.

Известно, чтобы вернуть животное, владельцы будут обязаны заплатить штраф размером две тысячи рублей (около 750 грн).

Хозяева смогут забрать животное, заплатив штраф в две тысячи рублей (около 750 грн). При повторном нарушении потребуется заплатить уже пять тысяч рублей (примерно 1860 грн).

"Кому-то идем навстречу, скидку делаем, бывает взрослые люди, бабушки, пенсионеры им просто так отдаем и просим больше не выпускать", - рассказал сотрудник администрации города Буйнакске Ибрагим Муртазалиев.

Напомним, недавно Федеральная служба государственной статистики РФ разрешила россиянам идентифицировать себя как фантастических существ.