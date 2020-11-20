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В РФ арестовали трех человек, отрицавших распад СССР

Фото из открытых источников

Фигуранты не признают существование России как государства

В Волгограде суд арестовал трех человек по подозрению в "организации деятельности экстремистской организации", они отрицают распад СССР. Об этом пишет DW.

Прокуратура считает, что трое мужчин являются участниками Межрегионального общественного объединения, деятельность которого в РФ запрещена. 

Они не признают существования России как государства, а также "призывают игнорировать требования органов государственной власти, федеральных законов и других нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ".

Следствие утверждает, что за фигурантами стоит руководитель, называющий себя "временным исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения существующих ранее объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области".

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Напомним, ранее шаман Александр Габышев, который в прошлом году пешком шел в Москву, чтобы "изгнать" из Кремля президента РФ Владимира Путина, подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за незаконного перемещения его в психоневрологический диспансер.

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