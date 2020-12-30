В резиденции президента Германии поселился дикий лис: Штайнмайер в Instagram выбирает ему имя

Дикий лис, поселившийся в офисе президента Германии Фото из открытых источников

Пользователи соцсети забросали главу государства своими вариантами

В резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера появился новый житель - глава государства попросил помочь в выборе имени для дикого лиса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Могли ли мы представить? Тайный "обладатель замка" из Бельвю, которому явно это нравится, находится в парке берлинского офиса... Вопрос к вам: как называть нашу замковую лису?" - отметил он.

Пользователи социальной сети охотно согласились на предложение Штайнмайера и принялись придумывать варианты кличек.

Среди предложенных имен - Его Лисичество, Федеральный лис Штайни, Теодор (в честь первого президента ФРГ), Вилли (в честь канцлера Вилли Брандта) и много других интересных.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bundespräsident Steinmeier (@bundespraesident.steinmeier)

Новости по теме: Главного кота-мышелова МИД Великобритании провожают на пенсию

Ранее сообщалось, что домашние любимцы новоизбранного главы США Джо Байдена поздравили американцев с Рождеством. Немецкие овчарки Чампи и Мейджор весело играли на видео, опубликованном в Instagram.