В резиденции президента Германии поселился дикий лис: Штайнмайер в Instagram выбирает ему имя
Пользователи соцсети забросали главу государства своими вариантами
В резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера появился новый житель - глава государства попросил помочь в выборе имени для дикого лиса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Могли ли мы представить? Тайный "обладатель замка" из Бельвю, которому явно это нравится, находится в парке берлинского офиса... Вопрос к вам: как называть нашу замковую лису?" - отметил он.
Пользователи социальной сети охотно согласились на предложение Штайнмайера и принялись придумывать варианты кличек.
Среди предложенных имен - Его Лисичество, Федеральный лис Штайни, Теодор (в честь первого президента ФРГ), Вилли (в честь канцлера Вилли Брандта) и много других интересных.
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