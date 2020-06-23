В Одесской области коммунальщики установили остановки "для великанов и лилипутов"

Скамейки на остановках оказались или очень низким, или очень высоким

В поселке Великодонське и городе Черноморск Одесской области поставили остановки, на скамейках которых людям практически невозможно сидеть. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший руководитель Службы автодорог Одесской области Олег Варивода.

"Продолжаю вас удивлять творениями "дорожного искусства" по местным и коммунальным дорогам. На очереди Великодолинское и Черноморск Одесской области. Там довольно оригинально подошли к решению вопроса по остановкам", - написал Варивода.

По его словам, одна остановка предназначена для "очень чотких пассажиров", а "другая - дайте свой вариант, потому что у меня версии кончились (женщина там никакая не карлица, а обычной анатомии)".

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Напомним, недавно во Львовской области на пункте пропуска "Шегини" во время брифинга пограничников журналисты сняли на видео, как двое людей перелезли через забор.