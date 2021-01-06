В Одессе мужчина влез в мебельный магазин и уснул на диване

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Злоумышленником оказался 21-летний парень

В ночь на 1 января в центре Одессы мужчина вломился в мебельный магазин, после чего уснул на диване. Об этом пишет Vgorode.

Сообщается, что прибывшие на утро правоохранители обнаружили 21-летнего хулигана спящего на одном из диванов. На обвинения он отреагировал крайне удивленно и рассказал стражам порядка, что не планировал ничего красть.

По словам злоумышленника, после празднования Нового года он возвращался к себе домой, когда заметил в витрине мягкий диван, который приглянулся ему. После этого он влез в магазин, где и благополучно уснул до прибытия полиции.

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Напомним, ранее в Одессе патрульные вместе с жителями города задержали мужчину, который облил бензином авто и киоск и угрожал ножом другим людям.