Не заметила: В Мьянме учительница станцевала на фоне военного переворота

Фото из открытых источников

На видео попали кадры начала переворота

В Мьянме учительница физкультуры Кхинг Хнин Вай вышла на улицу, чтобы записать видео с танцами, при этом не заметив, что в стране происходит военный переворот. На видео попали кадры начала путча.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Так, позади женщины были расположены блокпосты с полицейскими автомобилями вдоль трассы. В какой-то момент к парламенту направился конвой, его преподавательница тоже не увидела.

К слову, Кхинг Хнин Вай танцевала под песню "Ampun Bang Jago", что в переводе значит "прости, хозяин" и используется индонезийцами для высмеивания жестоких полицейских.

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Напомним, ранее военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.