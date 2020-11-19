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В Москве задержали Деда Мороза, который вышел на митинг против отмены новогодних празднований и позвал на помощь Санту

Красная площадь в Москве Фото из открытых источников

Теперь задержанному 2 декабря придется идти в суд

На Красной площади в Москве задержали Деда Мороза, который устроил одиночный митинг против отмены новогодних празднований в условиях пандемии COVID-19, а также попросил помощи у Санта-Клауса. Об этом сообщает в Telegram-канале издание "Подъем".

По словам руководителя проекта "Корпорация Деда Мороза" Витаса Норкайтиса, во время задержания полиция вела себя максимально вежливо, а вечер в полицейском участке он сравнил с сюжетом известного фильма "Елки".

"Это был мой друг в костюме Деда Мороза. Мы работаем в одном проекте. Когда эта ситуация с ограничениями случилась, мы поняли, что надо высказывать свою позицию, потому что в ТЦ все гуляют, в школу ходят, а елку почему нельзя проводить", - пояснил Норкайтис.

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Кроме этого, он рассказал, что пока Деда Мороза вели к автомобилю правоохранителей, то с задержанным раз пять фотографировались люди.

"В полиции с ним очень вежливо разговаривали. Реально, как в фильме "Елки". Там вышел какой-то алкоголик задержанный и говорит: "Со всеми сидел, но с Дедом Морозом - никогда не было". Мы еще Санта-Клаусу написали, чтобы он как-то осветил это, - добавил руководитель проекта.

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Напомним, недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за роста заболеваемости на коронавирус, власти российской столицы решили усилить карантин и запретить проведение развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь

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