У суда в Москве во время зачтения приговора Ефремову проводили обряды шаманы и маги. Видео

Гадалки провели обряд пил время вынесения приговора Ефремову Фото из открытых источников

"Колдуны" хотели призвать разные силы для вынесения справедливого приговора

Во вторник, 8 сентября, у здания Пресненского суда Москвы, где выносили приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову собрались шаманы и "черные маги", которые колдовали над фото осужденного и его адвоката Добровинского. Соответствующее видео сразу распространилось по сети.

Как видно на кадрах, они принесли свечи и книги, а также пытались совершить обряд со сжиганием предмета. Двух мужчин в черной одежде, которые хотели разжечь огонь, силовики задержали.

"Мы хотели провести обряд для богини Фемиды. Чтобы она услышала и вынесла справедливое наказание. Я вижу цифры пять-семь", - говорит шаман, называющий себя экстрасенсом, одетый в костюм, как у Гарри Поттера.

Поскольку обряд со сжиганием ОМОН не одобрил, шаманы стали вызывать дождь - бить в бубен.

Шаман вызвал дождь пил время вынесения приговора Ефремову Фото из открытых источников

Кроме того, возле суда стоял мужчина из группы поддержки Михаила Ефремова в странном костюме. Он говорил, что он меняет гармонию на 12-м уровне. И отмечал, что заседание относительно Ефремова изменило напряжение в каком-то поле.

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Напомним, сегодня, 8 сентября, Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение смертельного ДТП.