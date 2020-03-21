В Лас-Вегасе стрип-клуб хочет позволить клиентам наблюдать за танцами из окон автомобилей в условиях коронавируса

Фото: Ellen Schmidt для Las Vegas Review-Journal

В клубе заверили, что у них достаточно дезинфекторов, чтобы обрабатывать помещение после каждого танца для предотвращения риска заражения среди танцовщиц

Стрип-клуб Little Darlings в Лас-Вегасе изобрел свой способ "обойти" карантинные мероприятия в связи с коронавирусом - посетители смогут наслаждаться танцами на безопасном расстоянии из окон машин.

Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Таким образом, владельцы стрип-клуба хотят не потерять прибыль и обезопасить клиентов, ведь им не придется находиться в заполненном людьми клубе.

Для того, чтобы все имели возможность увидеть танцы, людям разрешат парковаться максимально близко к клубу.

"Мы будем предлагать стрип-шоу для клиентов, которые будут сидеть в машинах. Гости могут подъехать к входной двери, а танцовщицы будут стоять друг от друга на безопасном расстоянии. Поэтому они будут наслаждаться крайне откровенным шоу прямо со своих автомобильных сидений", - утверждает Райан Карлсон, руководитель стрип-клуба.

По его словам, все в помещении обеспечены дезинфекторами, а после каждого танца комнату обрабатывают специальными средствами.

Первые "посетители" смогут прийти в клуб уже в субботу.

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