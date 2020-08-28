В Кропивницком Зеленскому дали черный пояс по карате

Зеленского встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины, которая стала чемпионкой мира

В Кропивницком президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили диплом почетного мастера и именной черный пояс из традиционного каратэ. Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

"Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции каратэ. После завершения занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта – традиционное карате", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Владимира Зеленского встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката. В прошлом году, когда она завоевала эту награду, ей было всего 9 лет и 3 месяца.

Кроме того, глава государства в Кропивницкому посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва - 2, которую реконструируют в рамках "Большого строительства".

В ОПУ добавили, что в школе занимается почти 600 воспитанников в пяти видах спорта: Легкая атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол; работает 31 тренер-преподаватель, четыре из которых являются заслуженными тренерами Украины. В среднем ежегодно в состав национальных сборных команд Украины входят до 60 учеников школы.

Реконструкцию школы планируют завершить в октябре этого года. Сейчас здание готово на 92%, выполнено работ на более 52 млн грн.

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Напомним, в Кривом Роге почти на час задержали футбольный матч между "Кривбассом" и "Черкасщиной". Ожидали прибытие Владимира Зеленского, который символическим ударом начал игру.