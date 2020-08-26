В Кривом Роге почти на час задержали футбольный матч: Ждали приезда Зеленского

Владимир Зеленский начал футбольный матч "Кривбасс" - "Черкасщина" Офис президента

Президент начал матч символическим первым ударом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил матч первого предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкасщиной". Об этом сообщает Sport.ua и пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению издания, начало матча задержали почти на час в связи с приездом на игру Владимира Зеленского. Он сделал первый символический удар в матче.

Перед началом игры президент заглянул в раздевалки обеих команд и пообщался с игроками, а футболисты подарили ему именную командную футболку с номером 12.

В разговоре с футболистами "Кривбасса" президент заявил, что возрождение клуба – это большое счастье для всей Украины.

"Для нас это большое счастье. Это - большой бренд. Я сам еще маленьким парнем ходил на все матчи. Я вас поздравляю с восстановлением и желаю вам только побед. Успехов!".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сыграл в баскетбол в школе Николаева. Глава государства забросил мяч во время проверки школы-интерната.