live
Новости » Курьезы Читати новину українською

В Китае родился поросенок с хоботом. Фото

pixabay.com

После рождения поросенок сразу поместили под специальную лампу для выхаживания домашнего скота

На одной из ферм в китайской провинции Гуйджоу родился необычный поросенок. Об этом сообщает Daily Star.

Через мутацию его рыло по форме напоминает слоновий хобот. Кожа животного гладкая, без волосяного покрова.

После рождения поросенок сразу поместили под специальную лампу для выхаживания домашнего скота.

Фото из открытых источников

Позже стало известно, что через несколько часов после рождения животное умерло.

В местном департаменте сельского хозяйства предположили, что такая мутация возникла вследствие отравления матери поросенка пестицидами.

Ранее сообщалось, что в США приют для животных ищет волонтеров для объятий с поросятами.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве и двух областях Украины ввели режим чрезвычайной ситуации В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию В Днепре с подозрением на коронавирус госпитализировали 8 человек В Днепропетровской области на обсервацию отправили труппу оперного театра, которая вернулась с гастролей из Европы
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Пальчевский. Инфицирование в Ирпене. Чрезвычайное положение | Детали дня | 24.03.20
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 25.03.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Внеочередное заседание ВРУ. Бюджет Украины | Ток-шоу
Борислав Розенблат И HARD из Влащенко И 23.03.2020
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 24.03.20