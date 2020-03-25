В Китае родился поросенок с хоботом. Фото

После рождения поросенок сразу поместили под специальную лампу для выхаживания домашнего скота

На одной из ферм в китайской провинции Гуйджоу родился необычный поросенок. Об этом сообщает Daily Star.

Через мутацию его рыло по форме напоминает слоновий хобот. Кожа животного гладкая, без волосяного покрова.

После рождения поросенок сразу поместили под специальную лампу для выхаживания домашнего скота.

Фото из открытых источников

Позже стало известно, что через несколько часов после рождения животное умерло.

В местном департаменте сельского хозяйства предположили, что такая мутация возникла вследствие отравления матери поросенка пестицидами.

Ранее сообщалось, что в США приют для животных ищет волонтеров для объятий с поросятами.