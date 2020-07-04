В Киеве водитель троллейбуса избила пассажира из-за замечания о маске

Фото из открытых источников

Молодого человека вытолкали из общественного транспорта посреди улицы

В киевском троллейбусе водитель избила пассажира и выругалась из-за замечания надеть защитную маску. Молодого человека высадили из общественного транспорта посреди дороги. Соответствующее видео опубликовал пользователь Артур Витив в Facebook.

Согласно видео, мужчина сначала подошел к одной из пассажирок, которая спустила маску с носа. На замечание женщина надела маску и ответила "Иди отсюда, пока я тебе не врезала".

А после того, как мужчина пригрозил ей полицией и штрафом в размере 17 тыс. грн, в конфликт вмешалась водительница троллейбуса. Она начала кричать и угрожала высадить виновника "прямо сейчас".

Однако мужчина решил сделать замечание и ей, поскольку она спустила маску на подбородок. После этого транспорт остановился, женщина выбежала с нецензурной лексикой и кулаками набросилась на мужчину.

По словам пострадавшего, инцидент случился в троллейбусе №14. Однако реакции "Киевпастранса" пока нет.

Ранее сообщалось, что одобренный Кабинетом министров законопроект о штрафах за нахождение в общественных местах без защитной маски предлагает снизить размер таких наказаний в 100 раз.