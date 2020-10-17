В Ивано-Франковской области герой шутки о "степлере" баллотируется в главы ОТГ

Ролик с руганью нынешнего кандидата появился в сети еще в 2008 году

Герой шутки про "степлер", а ныне - кандидат в главы ОТГ Руслан Фармус Скріншот із відео

В Ивано-Франковской области заместитель гендиректора областного телевидения "Галичина" Руслан Фармус баллотируется на должность главы Тисменицкой общины. Об этом сообщил сам мужчина в Фейсбук.

Кандидат в главы ОТГ идет на выборы от партии "Батьківщина". В своем предвыборном ролике мужчина обещает, что люди, поддерживающие его команду, не пожалеют о своем выборе. "Я иду на выборы, чтобы побеждать и доказать людям, что местная власть может сделать их жизнь лучше. Для меня наивысшая ценность – быть человеком. Всегда будем оставаться людьми", - сказал Фармус.

В то же время кандидат является героем курьезного видеоролика, который появился в сети еще в 2008 году. Тогда Руслан Фармус, ведущий регионального телевидения, ругается на включенную камеру из-за работы суфлера.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета наливал избирателям рюмки водки и раздавал подарки. Кроме того, на празднике присутствовали кандидаты от разных партий в различные местные советы области.