В Индонезии нарушителей маскового режима стали класть в гробы

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Это делалось для того, чтобы нарушители задумались о последствиях своих действий во время пандемии

В Индонезии местные власти и волонтеры прибегли к необычному способу борьбы с распространением коронавирус. Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.

Так, в городе Проболинго в провинции Восточная Ява, 50 торговцев местного рынка покатали в катафалке. Это произошло после того, как торговцы оказались без масок во время проверки. Им выдали средства индивидуальной защиты и погрузили в катафалк.

Сообщается, что в специальном автомобиле находится пустой гроб "для перевозки тел погибших от Covid-19". Некоторые также пытались наказать на три месяца нарушителей обязывали убирать рынки и чистить канализационные траншеи.

В столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо. Однако незаконную инициативу пресекли представители местной власти.

Глава агентства Будха Новиа призвал наказать нарушителей в соответствии с действующими правилами. Также он добавил, что штрафов и наказаний в виде социальной работы достаточно, чтобы заставить жителей соблюдать протоколы здравоохранения, направленные против распространения коронавируса.

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Ранее сообщалось, что в Туркменистане граждан, которых задержали за нарушение маскового режима и которые не могут оплатить штраф, полиция принудительно отправляет собирать 20 кг хлопка за день.